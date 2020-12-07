При пожаре на Кузнецова пострадала пенсионерка

Вечером 7 декабря в доме 32 по проспекту Кузнецова произошел пожара.

Сообщение о пожаре в 15-этажном доме поступило в дежурную часть около 19:30. В однокомнатной квартире на 13 этаже обгорела обстановка на площади пять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Пожару присвоили номер сложности №1. Во время пожара 82-летняя пенсионерка отравилась угарным газом.

Ее госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Шушарах вечером 6 декабря произошла серьезная авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».