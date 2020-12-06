В Шушарах авто влетело в фуру: на место уже прибыли медики и пожарные

Большегруз неудачно припарковали, что могло стать причиной инцидента.

В Шушарах вечером 6 декабря произошла серьезная авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что легковушка врезалась в припаркованную фуру. По предварительным данным, большегруз плохо видно ночью, что и стало причиной инцидента. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы последствия инцидента.

«Вот пару часов назад как раз ехала и чуть тоже не поймала ее. В темноте еле заметила, что стоит и почти всю дорогу перекрывает»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Десантников не смогли разъехаться Volkswagen и Kia.