На улице Десантников не смогли разъехаться Volkswagen и Kia

ДТП на улице Десантников. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на улице Десантников. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В воскресенье, 6 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей марок Volkswagen и Kia.

Водители двух иномарок не смогли разъехаться на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова.

«На перекрёстке Захарова и Десантников ДТП устроили Фольксваген Поло и Киа. Водители сидят по машинам и ждут ГА», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным фото, одна машина получила повреждения. У иномарки помят передний бампер. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы три человека. Среди пострадавших оказались дети.