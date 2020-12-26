Суд продлил арест супруги рэпера Картрайта до конца февраля

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд Петербурга продли арест Марине Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), который был ее мужем. По решению суда, она будет находиться под арестом до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.

В конце июля в квартире в Петербурге нашли расчлененное тело Александра Юшко. Марина Кохал заявила, что расчленила мужа, поскольку он умер от передозировки и не хотел бы, чтобы об этом узнали. По версии следствия, между парой произошел конфликт, в ходе которого Кохал неустановленным способом убила Картрайта, а затем решила спрятать следы. Кохал, находящаяся под стражей, вину все еще не признает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе судебного заседания выяснилось, что судебно-медицинская экспертиза трупа убитого готова, но не все участники разбирательства с ней ознакомились из-за занятости следователя.