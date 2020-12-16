Кохал, обвиняемую в убийстве супруга, оставили под стражей

Защита надеялась на меру пресечения в виде домашнего ареста.
Санкт-Петербургский городской суд, несмотря на надежды защиты обвиняемой, не изменил постановление Смольнинского районного суда – Мария Кохал останется под стражей до 30 декабря. Адвокат надеялся на домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
В ходе судебного заседания выяснилось, что судебно-медицинская экспертиза трупа убитого готова, но не все участники разбирательства с ней ознакомились из-за занятости следователя. Адвокаты Кохал заявили, что возмущены происходящим и просили для подзащитной домашний арест.
Результатов экспертизы до сих пор нет в материалах дела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер Энди Картрайт и его жена Марина Кохал пользовались одним телефоном и компьютером на двоих.