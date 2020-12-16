Кохал, обвиняемую в убийстве супруга, оставили под стражей

Кохал, обвиняемую в убийстве супруга, оставили под стражей
Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Защита надеялась на меру пресечения в виде домашнего ареста.

Санкт-Петербургский городской суд, несмотря на надежды защиты обвиняемой, не изменил постановление Смольнинского районного суда – Мария Кохал останется под стражей до 30 декабря. Адвокат надеялся на домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В ходе судебного заседания выяснилось, что судебно-медицинская экспертиза трупа убитого готова, но не все участники разбирательства с ней ознакомились из-за занятости следователя. Адвокаты Кохал заявили, что возмущены происходящим и просили для подзащитной домашний арест.

Результатов экспертизы до сих пор нет в материалах дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер Энди Картрайт и его жена Марина Кохал пользовались одним телефоном и компьютером на двоих.

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