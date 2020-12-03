Рэпер Энди Картрайт и его жена Марина Кохал пользовались одним телефоном и компьютером на двоих

Рэпер Энди Картрайт и его жена Марина Кохал пользовались одним телефоном и компьютером на двоих
Кохал должна находиться под стражей до 30 декабря, однако девушка намерена обжаловать решение суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Адвокат Марины Кохал Ирина Скурту заявила, что обвиняемая и её покойный супруг пользовались одним телефоном и компьютером на двоих — никаких паролей друг от друга у пары не было.

Юрист также рассказала, что в истории поиска браузера нашли запросы о том, как справиться с запоем, а также по приобретению лекарства «Новорапид Флекспен» — быстродействующего аналога инсулина, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ирина Скурту, однако, не подтвердила ряд других фактов, распространяющихся в СМИ. Среди них информация об отсутствии в теле Картрайта восьми органов, что затрудняет судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Первое исследование, напомним, не принесло результатов, и в середине ноября назначили второе. Наличие в телефоне Кохал и Картрайт заметок, намекающих на убийство рэпера его женой, также остается сомнительным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кохал решили продлить заключение под стражей до 30 декабря. Её подозревают в убийстве супруга, репера Энди Картрайта, которого нашли расчлененным в собственной квартире.

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