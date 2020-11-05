Кохал, обвиняемую в жестоком убийстве мужа-рэпера, оставили под стражей

Защита просила пересмотреть решение Смольнинского районного суда.

Сегодня, 5 ноября, было пересмотрено постановление Смольнинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийство. Его оставили без изменений, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Защита подозреваемой просила постановление отменить, следствию отказать или избрать другую меру пресечения – например, домашний арест. Адвокат уверял, что на Кохал в СИЗО оказывается давление. Он добавил, что ему не дают ознакомиться с результатами экспертизы трупа погибшего рэпера.

Напоминаем, что расчлененное тело Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, нашли в квартире на Невском проспекте в конце июля. Обвинение в убийстве предъявили его вдове Марине Кохал, которая утверждала, что ее супруг умер от передозировки, а она решила избавиться от его тела, чтобы скрыть этот факт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд оставил сына убитого рэпера Энди Картрайта в детском доме.