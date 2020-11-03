Суд оставил сына убитого рэпера Энди Картрайта в детском доме

Суд оставил сына убитого рэпера Энди Картрайта в детском доме
По версии его жены, Марины Кохал, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его уже после смерти, чтобы спасти от «бесславной смерти». Фото: Instagram @kkkartrait

Во вторник, 3 ноября, суд постановил, что сын погибшего петербургского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) останется в детском доме в Вырице Ленинградской области.

Жена Юшко, Марина Кохал, подозреваемая в убийстве своего супруга, надеялась, что мальчика отдадут потенциальным опекунам и подавала соответствующее ходатайство в суд. В удовлетворении просьбы ей, однако, отказали. Адвокат Кохал Юрий Авдеев отметил, что условия в интернате, куда поместили ребенка, хорошие, однако это не заменит семейного воспитания.

Сколько мальчику придется находится вдали от семьи, неизвестно. Отметим, что по подозрению в соучастии задерживали также мать Марины Кохал, Елену. Женщину, однако отпустили, и она могла бы стать опекуном малыша. Также на эту роль претендовала мать самого Александра Юшко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по итогам экспертизы, причиной смерти Энди Картрайта стал сердечный приступ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детский дом ленобласть суд убийство энди картрайт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число жертв коронавируса в Москве превысило 7 тысяч человек
Продажи АвтоВАЗ на российском авторынке в октябре выросли на 23%
Суд оставил сына убитого рэпера Энди Картрайта в детском доме
Разведенная Кристина Асмус удивила поклонников снимком в свадебном платье
Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах в США
Петербургский ДК имени Горького стал Дворцом искусств Ленобласти
Реконструкцию консерватории в Петербурге планируют завершить к 2025 году
У утконосов выявили способность светиться в темноте