Суд оставил сына убитого рэпера Энди Картрайта в детском доме

По версии его жены, Марины Кохал, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его уже после смерти, чтобы спасти от «бесславной смерти». Фото: Instagram @kkkartrait

По версии его жены, Марины Кохал, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его уже после смерти, чтобы спасти от «бесславной смерти». Фото: Instagram @kkkartrait

Во вторник, 3 ноября, суд постановил, что сын погибшего петербургского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) останется в детском доме в Вырице Ленинградской области.

Жена Юшко, Марина Кохал, подозреваемая в убийстве своего супруга, надеялась, что мальчика отдадут потенциальным опекунам и подавала соответствующее ходатайство в суд. В удовлетворении просьбы ей, однако, отказали. Адвокат Кохал Юрий Авдеев отметил, что условия в интернате, куда поместили ребенка, хорошие, однако это не заменит семейного воспитания.

Сколько мальчику придется находится вдали от семьи, неизвестно. Отметим, что по подозрению в соучастии задерживали также мать Марины Кохал, Елену. Женщину, однако отпустили, и она могла бы стать опекуном малыша. Также на эту роль претендовала мать самого Александра Юшко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по итогам экспертизы, причиной смерти Энди Картрайта стал сердечный приступ.