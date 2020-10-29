Адвокат вдовы убитого рэпера Картрайта назвал причину его смерти

В четверг, 29 октября, в Смольнинском райсуде Петербурга состоялось судебное заседание по делу об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), обвиняемой по которому проходит его вдова Марина Кохал.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в ходе судебного заседания адвокат Кохал Сергей Лукьянов заявил, что причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.

Другой защитник обвиняемой Александр Авдеев предоставил ответ и.о. начальника СПб ГБУЗ «БСМЭ» по экспертной работе, в котором говорится, что экспертиза была выполнена 15 сентября и 16 сентября была получена следователем. Однако в суд результаты экспертизы не были предоставлены. Он отметил, что таким образом обвинения можно предъявить и адвокатам.

При этом следователь заявляла, что результаты экспертизы были получены после 29 сентября. А отвечая на вопрос о причинах неознакомления с результатами она сослалась на занятость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вдове расчлененного рэпера Картрайта продлили арест до 30 декабря.