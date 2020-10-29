Вдове расчлененного рэпера Картрайта продлили арест до 30 декабря

Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест в отношении вдовы убитого рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвиняют в его жестоком убийстве.

Об этом стало известно в четверг, 29 октября. Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, по решению суда арест Марины Кохал продлевается до 30 декабря 2020 года.

В ходе судебного заседания следователь заявила, что результаты судебно-медицинской экспертизы трупа музыканта были полученные еще 29 сентября. На вопрос адвоката Лукьянова о причинах неознакомления с результатами следователь сослалась на занятость, а также на то, что Уголовно-процессуальным кодексом сроки для ознакомления не установлены. Прокурор поддержал следователя в желании оставить супругу Картрайта в СИЗО.

Адвокат потерпевшей стороны заявил, что экспертиза о причинах смерти не основополагающий документ и также поддержал следователя.

А вот адвокаты Кохал следователя поддерживать не стали и ходатайствовали о домашнем аресте.

«Суд принимал решение только на основании имеющихся материалов. Результатов экспертизы там нет», — заключили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что любовница расчлененного Картрайта просила арестовать его жену.