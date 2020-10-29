Любовница расчлененного Картрайта просила арестовать его жену

Любовница расчлененного Картрайта просила арестовать его жену
Марина Кохал на судебном заседании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Любовница убитого и расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обращалась к следствию с просьбой лишить свободы вдову музыканта Марину Кохал. На следующий день вдова была арестована.

Как сообщает «Пятый канал», 2 августа 24-летняя Надежда Романенко написала заявление, в котором она ходатайствовала об избрании меры пресечения в отношении Кохал, связанной с арестом.

Девушка указала, что опасается за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье ее близких, поскольку в материалах уголовного дела есть сведения о месте ее проживания. Кроме того, по мнению Романенко, Кохал могла предпринять против нее какие-либо меры из соображений личной мести.

На следующий день после подачи заявления, 3 августа, суд арестовал Кохал и отправил ее в СИЗО.

На суде потерпевшие просили приобщить к делу переписку музыканта с Романенко, с которой Картрайт состоял в романтических отношениях. При этом жена рэпера знала об их связи. По словам Романенко, Кохал неоднократно пыталась их разлучить.

Девушка считает, что супруга убила благоверного на почве ревности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следствие просит продлить арест вдовы расчлененного рэпера Картрайта на 2 месяца.

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