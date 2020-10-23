Следствие просит продлить арест вдовы расчлененного рэпера Картрайта на 2 месяца

Следствие просит продлить арест вдовы расчлененного рэпера Картрайта на 2 месяца
Марина Кохал на судебном заседании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Смольнинский районный суд Петербурга поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве.

Об этом стало известно в пятницу, 23 октября. Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, следствие просит продлить арест Марины Кохал на два месяца. Указывается, что продление меры пресечения необходимо для приобщения к уголовному делу заключений ранее назначенных экспертиз.

Суд рассмотрит ходатайство в четверг, 29 октября, в 15.00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вдова расчлененного рэпера Картрайта пожаловалась в СК и прокуратуру. Защита Кохал подала в правоохранительные органы жалобы о том, что следствие ведется с серьезными нарушениями.

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Следствие просит продлить арест вдовы расчлененного рэпера Картрайта на 2 месяца
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