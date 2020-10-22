Вдова расчлененного рэпера Картрайта пожаловалась в СК и прокуратуру

Вдова расчлененного рэпера Картрайта пожаловалась в СК и прокуратуру
Марина Кохал на одном из судебных заседаний. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которая обвиняется в его убийстве, обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с жалобами на давление со стороны следствия.

Об этом сообщила адвокат Кохал Ирина Скурту. По ее словам, они подали жалобы в правоохранительные органы о том, что следствие ведется с серьезными нарушениями, передает ТАСС.

Ранее адвокат сообщала, что, по словам обвиняемой в убийстве, Кохал якобы показывали некоторые материалы судебной экспертизы, согласно которым в крови музыканта якобы были обнаружены различные виды наркотиков. При этом защита на тот момент не была ознакомлена с заключениями по экспертизам. Кроме того, Марина Кохал еще не проходила психологическую экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать расчлененного рэпера Энди Картрайта просит вернуть ей внука.

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