Вдова расчлененного рэпера Картрайта пожаловалась в СК и прокуратуру

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которая обвиняется в его убийстве, обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с жалобами на давление со стороны следствия.

Об этом сообщила адвокат Кохал Ирина Скурту. По ее словам, они подали жалобы в правоохранительные органы о том, что следствие ведется с серьезными нарушениями, передает ТАСС.

Ранее адвокат сообщала, что, по словам обвиняемой в убийстве, Кохал якобы показывали некоторые материалы судебной экспертизы, согласно которым в крови музыканта якобы были обнаружены различные виды наркотиков. При этом защита на тот момент не была ознакомлена с заключениями по экспертизам. Кроме того, Марина Кохал еще не проходила психологическую экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать расчлененного рэпера Энди Картрайта просит вернуть ей внука.