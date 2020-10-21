Мать расчлененного рэпера Энди Картрайта просит вернуть ей внука

Мать расчлененного рэпера Энди Картрайта просит вернуть ей внука
Теща Энди Картрайта Елена Кохал. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Северной столице мать погибшего Александра Юшко (Энди Картрайта) обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену города с просьбой передать ей внука, который находится в больнице на обследовании, после задержания тещи рэпера по делу об убийстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката родственников погибшего Антона Кобита, мать Александра Юшко подала обращение также и в органы опеки Украины.

Напомним, что 15 октября мать рэпера приехала в Россию из Украины для дачи показаний по делу об убийстве. До этого она не могла попасть в страну из-за пандемии коронавируса. После запроса адвоката, ей был разрешен въезд.

До этого расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге. Обвинение было предъявлено жене рэпера Марине Кохал.

Также обвинение было предъявлено и теще Александра Юшко, у которой на время ареста Марины Кохал находился их с рэпером ребенок. На данный момент малыш проходит плановое медицинское обследование в больнице №3, после этого будет решаться вопрос с тем, куда его отправить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что теще погибшего рэпера Энди Картрайта продлили заключение на 72 часа.

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Мать расчлененного рэпера Энди Картрайта просит вернуть ей внука