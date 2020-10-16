Теще расчлененного Энди Картрайта продлили срок задержания на 72 часа

Теще расчлененного рэпера Энди Картрайта Елене Кохал продлили срок задержания на 72 часа. Женщине стало плохо прямо в зале суда.

В пятницу, 16 октября, Смольнинский районный суд не принял решения об избрании меры пресечения Елене Кохал. Пока ей на 72 часа продлили срок задержания.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие настаивало на том, чтобы Кохал отправили под стражу по делу об убийстве.

Правоохранители считают, что вдова рэпера Картрайта Марина Кохал не позднее 23:40 29 июля во время ссоры в квартире на Невском проспекте убила супруга. При этом ей помогала мать Елена.

Затем, по версии следствия, Марина и Елена Кохал расчленили тело рэпера и успели частично его уничтожить.

Уточняется, что Елену Кохал задержали 14 октября, причастность к убийству она отрицала.

Срок задержания продлили для того, чтобы следствие смогло представить дополнительные доказательства для необходимости ареста Елены Кохал.

Между тем, судебное заседание не прошло гладко. В суд пришлось вызвать скорую помощь. По данным 78.ru, Елене Кохал стало плохо. При этом утверждалось, что ей становилось плохо и в изоляторе временного содержания. Ее адвокат утверждает, что на его клиентку оказывают давление для дачи показаний.

Расчлененное тело Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, нашли в квартире на Невском проспекте в конце июля. Обвинение в убийстве предъявили его вдове Марине Кохал, которая утверждала, что ее супруг умер от передозировки, а она решила избавиться от его тела, чтобы скрыть этот факт.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Елена Кохал согласилась пройти проверку на полиграфе, но в последний момент занервничала и передумала.