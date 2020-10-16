Тещу рэпера Картрайта могут отправить в СИЗО

Тещу рэпера Картрайта могут отправить в СИЗО
Заседание по делу об убийстве Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В пятницу, 16 октября, в Смольнинском районном суде могут решить вопрос об избрании меры пресечения Елене Кохал, теще погибшего рэпера Картрайта. Женщина была задержана в минувшую среду. С тех пор она находилась в изоляторе временного содержания.

Следователи считают, что мать Марины Кохал находилась в квартире, где позже нашли останки рэпера, в момент убийства Энди Картрайта. При этом пенсионерка согласилась пройти проверку на полиграфе, но в последний момент занервничала и передумала.

Если суд примет все доказательства следствия, Елена Кохал может отправиться в СИЗО, куда ранее определили ее дочь Марину Кохал.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что мать расчлененного рэпера Картрайта согласна с решением о задержании его тещи.

Расчлененное тело Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, нашли в квартире на Невском проспекте в конце июля. Вскоре обвинение в убийстве мужчины предъявили его вдове. Она, впрочем, продолжает утверждать, что расчленила уже мертвое тело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елена кохал новости спб расчленение сизо убийство энди картрайт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По дороге в Пулково на месяц ограничат движение
Семак рассказал, какие задачи стоят перед «Зенитом»
В Ленобласти задержан мужчина подозреваемый в разбойном нападении на двух ...
Теще расчлененного Энди Картрайта продлили срок задержания на 72 часа
В Петербурге стартовал проект по созданию подсветок для памятников и ...
В России опровергли слухи об отмене матчей Евро-2020 в Петербурге
Двое сотрудников Госстройнадзора стали фигурантами уголовных дел о взятках ...
Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом