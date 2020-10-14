Мать расчлененного рэпера Картрайта согласна с решением о задержании его тещи

Она отметила, что не готова активно общаться с прессой.

Мать рэпера Энди Картрайта, которого могла расчленить собственная девушка, заявила, что согласна с решением о задержании его тещи Елены Кохал. Об этом сообщает 78.ru.

Она считает, что раз женщину подозревают в причастности к преступлению, то она должна содержаться под стражей. Мать погибшего добавила, что с делом должен разбираться судья.

«Слышала о задержании и считаю, что это правильно, давно пора»,

— заявила она.

Женщина подчеркнула, что больше ей сказать нечего и попросила обращаться за комментариями к адвокату. Напоминаем, что Елена Кохал, мать супруги рэпера, могла помогать подозреваемой в убийстве либо избавлении от тела Картрайта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ребенка рэпера Энди Картрайта забрали у бабушки и доставили в больницу. Малыш доставлен в Детскую городскую больницу №3 для планового медицинского освидетельствования.