Мать расчлененного рэпера Картрайта согласна с решением о задержании его тещи

Мать расчлененного рэпера Картрайта согласна с решением о задержании его тещи
Заседание по делу об убийстве Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Она отметила, что не готова активно общаться с прессой.

Мать рэпера Энди Картрайта, которого могла расчленить собственная девушка, заявила, что согласна с решением о задержании его тещи Елены Кохал. Об этом сообщает 78.ru.

Она считает, что раз женщину подозревают в причастности к преступлению, то она должна содержаться под стражей. Мать погибшего добавила, что с делом должен разбираться судья.

«Слышала о задержании и считаю, что это правильно, давно пора»,

— заявила она.

Женщина подчеркнула, что больше ей сказать нечего и попросила обращаться за комментариями к адвокату. Напоминаем, что Елена Кохал, мать супруги рэпера, могла помогать подозреваемой в убийстве либо избавлении от тела Картрайта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ребенка рэпера Энди Картрайта забрали у бабушки и доставили в больницу. Малыш доставлен в Детскую городскую больницу №3 для планового медицинского освидетельствования.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
суд убийство энди картрайт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве старшеклассников переведут на дистанционное обучение
Пропавших подростков из Саперного нашли целыми и невредимыми
Защитник «Ростова» может перейти в «Зенит»
Минкульт одобрил объединение Александринки и Псковского драмтеатра
Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете, который усилит его роль
Купить «Тинькофф Банк» хотят «Яндекс» и «МТС
Китайский автопроизводитель Lifan признан банкротом
Мать расчлененного рэпера Картрайта согласна с решением о задержании его тещи