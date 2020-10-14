Ребенка рэпера Энди Картрайта забрали у бабушки и доставили в больницу

Двухлетнего ребенка обвиняемой Марины Кохал в расчленении своего мужа рэпера Энди Картрайта изъяли у бабушки, которая является матерью подсудимой. Малыш доставлен в Детскую городскую больницу №3 для планового медицинского освидетельствования.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на Александра Попейко, пресс-секретаря уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной, после заключения врачей о состоянии малыша, будет вынесено решение о том, куда отправить ребенка. Что касается родных убитого, они его принять на данный момент не смогут, так как проживают на территории Украины и не выходят на связь с городскими службами.

Напомним, что ранее правоохранители провели обыск в квартире у матери Марины Кохал, после чего она была задержана по подозрению в соучастии убийства. Также обыск провели и у адвоката обвиняемой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подробности расчленения Энди Картрайта раскрыла адвокат его вдовы.