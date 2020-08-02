Подробности расчленения Энди Картрайта раскрыла адвокат его вдовы

По словам правозащитницы, Марина Кохал сделала это, чтобы "сохранить светлую память о муже". Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По словам правозащитницы, Марина Кохал сделала это, чтобы "сохранить светлую память о муже". Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ирина Скурту, адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), рассказала о подробностях расчленения мужчины.

Как сообщает «Пятый канал», мать вдовы Энди Картрайта не помогала Марине Кохал в расчленении тела. По словам правозащитницы, супруга рэпера сделала это, чтобы «сохранить светлую память о муже».

Кроме того, по словам Скурту, женщина не стирала внутренние органы Картрайта, а только его одежду. Слухи об этом распространили в Сети после того, как друг рэпера рассказал об увлечении Кохал эзотерикой.

Адвокат также рассказала, что для расчленения тела супруге погибшего не требовалось каких-либо особых навыков.

Скурту заявила, что сейчас подзащитная не сделала бы такого с телом мужа. Она подчеркнула, что внешних следов насильственной смерти на теле рэпера не нашли, а причина смерти пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд продлил срок задержания вдове рэпера Энди Картрайта.