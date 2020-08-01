Суд продлил срок задержания вдове рэпера Энди Картрайта

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Сегодня, 1 августа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение продлить срок задержания вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве мужа.

По версии следствия, Кохал, не позднее 23:40 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире на Невском проспекте, а затем расчленила труп с целью сокрытия следов преступления. При этом девушка вину не признает. Суд продлил содержание Марины в СИЗО на 72 часа.

Напомним, что о гибели Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, стало известно 29 июля. О трагедии сообщила сама Мария, которая обратилась к адвокату и призналась в расчленении супруга. По словам девушки, Картрайт умер от передозировки. Обвиняемая приняла решение избавиться от тела рэпера, чтобы заменить его бесславную смерть от наркотиков на таинственное «исчезновение».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что судмедэксперты не нашли в крови рэп-исполнителя запрещенных веществ.