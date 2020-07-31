Погибший рэпер Энди Картрайт был «чист» перед смертью

Погибший рэпер Энди Картрайт был &#171;чист&#187; перед смертью
Энди Картрайт. Фото: vk.com/andy_cartwright

Эксперты на нашли следов наркотиков в крови рэпера Энди Картрайта, который был расчленен в квартире в центре Петербурга.

Как сообщает РЕН ТВ, результаты первичного анализа на наличие каких-либо наркотических веществ в крови музыканта перед его смертью. При этом, по предварительной информации, в его крови все же кое-то нашли: следы алкоголя. О том, сколько рэпер выпил, станет известно позднее.

Эта новость идет в разрез с версией о причине смерти музыканта, которую преподнесла его супруга. Напомним, останки были найдены в его квартире на Невском проспекте. 29 июля в полицию обратилась 35-летняя жена рэпера.

Она сообщила, что четырьмя днями ранее он умер от передозировки наркотиками. Она не хотела для Картрайта «бесславной смерти», и поэтому расчленила его тело, чтобы сделать вид, что он просто исчез. Женщину уже задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту обнаружения расчлененного тела рэпера Картрайта возбудили уголовное дело.

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