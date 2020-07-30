По факту обнаружения расчлененного тела рэпера Картрайта возбудили уголовное дело

По факту обнаружения расчлененного тела рэпера Картрайта возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице Следственное управление Следственного комитета России инициировано возбуждение уголовного дела по статье об убийстве.

Сегодня, 30 июля, стало известно, что в квартире на Невском проспекте был обнаружен труп хип-хоп исполнителя Энди Картрайта. При этом, он был поделен на части. Чтобы установить личность погибшего, голову пришлось сверять с фотографией в паспорте. Об этом сообщает СУ СК РФ по Петербургу.

В настоящее время на месте преступления работают криминалисты. Предположительно, к расчленению может быть причастна женщина 1984 года рождения, которая являлась женой погибшего. Но в настоящее время расследование будет вестись именно по делу об убийстве. Результаты назначенных экспертиз позволят позднее изучить разные версии случившегося.

Тело мужчины было упаковано в несколько пакетов. Его жена рассказала полицейским, что он скончался еще 25 июля, но этот факт от окружающих она намеревалась скрыть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта.

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