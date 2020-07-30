В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта

В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта
На месте происшествия работает полиция. Фото: Pixabay

Предположительно, жена планировала избавиться от тела исполнителя, умершего от передозировки запрещенными веществами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 июля, в правоохранительные органы поступил сигнал от адвоката Санкт-Петербургской коллегии адвокатов. Стало известно, что к нему за помощью обратилась женщина, которая потеряла мужа из-за передозировки. Однако, о смерти в полицию и скорую она сообщать не захотела, а расчленила тело и пожелала скрыть факт гибели.

Полицейские отправились в квартиру к 36-летней женщине, чтобы выяснить, в чем дело. Там они и застали ужасающую картину — расчлененное тело гражданина Украины 1989 года рождения. Подозреваемую в преступлению задержали и допросили. Она сообщила, что ее муж умер еще 25 июля. При этом, зачем нужно было делать подобные последующие манипуляция — не уточняется.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Из жилого помещения изъяты инструменты, которые могли быть задействованы в преступлении. Среди них — молоток, нож, доска для разделки и ножовка.

Предварительно, скончавшимся является украинский рэпер, участвующий в рэп-баттлах, в том числе и на площадке Versus, Энди Картрайт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец зарубил и расчленил жену, с которой не хотел разводиться.

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