Петербуржец зарубил и расчленил жену, с которой не хотел разводиться

Полиция Петербурга раскрыла убийство и расчленение 24-летней петербурженки, тело которой было найдено под окнами дома в Выборгском районе.
Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу, страшное убийство произошло ночью 27 июля в квартире дома №15/1 по проспекту Художников.
Предварительно, между погибшей и ее 29-летним супругом произошла бытовая ссора, которая закончилась трагедией. Мужчина ударил ее топором по голове, отрубил руки, ноги и голову, а после выкинул туловище в окно. Отрубленные конечности и голову он спрятал в чемодане.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, главным подозреваемым стал супруг убитой. Его задержали.
По данным РИА Новости, мужчина напал на супругу из-за того, что она хотела развестись и забрать их общего ребенка себе.
Также стало известно, что у подозреваемый является инвалидом третьей группы. Он признался правоохранителям, что он спланировал ее убийство заранее — приготовил топор и пригласил жену к себе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело без рук, ног и головы нашли под окнами дома на проспекте Художников.