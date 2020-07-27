Петербуржец зарубил и расчленил жену, с которой не хотел разводиться

Дом, рядом с которым было найдено тело. Фото: google.maps

Дом, рядом с которым было найдено тело. Фото: google.maps

Полиция Петербурга раскрыла убийство и расчленение 24-летней петербурженки, тело которой было найдено под окнами дома в Выборгском районе.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу, страшное убийство произошло ночью 27 июля в квартире дома №15/1 по проспекту Художников.

Предварительно, между погибшей и ее 29-летним супругом произошла бытовая ссора, которая закончилась трагедией. Мужчина ударил ее топором по голове, отрубил руки, ноги и голову, а после выкинул туловище в окно. Отрубленные конечности и голову он спрятал в чемодане.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, главным подозреваемым стал супруг убитой. Его задержали.

По данным РИА Новости, мужчина напал на супругу из-за того, что она хотела развестись и забрать их общего ребенка себе.

Также стало известно, что у подозреваемый является инвалидом третьей группы. Он признался правоохранителям, что он спланировал ее убийство заранее — приготовил топор и пригласил жену к себе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело без рук, ног и головы нашли под окнами дома на проспекте Художников.