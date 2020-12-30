Эксперт рассказал, как правильно выбрать икру

В первую очередь необходимо узнать, когда был произведен продукт. Фото: Pixabay

В первую очередь необходимо узнать, когда был произведен продукт. Фото: Pixabay

Перед Новым годом на прилавках все чаще появляется контрафактная красная икра, которая подделана или продается без документов.

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, как правильно выбрать икру и на что стоит обратить внимание. В первую очередь необходимо узнать, когда был произведен продукт.

Лучшая дата производства считается с мая по октябрь, а «декабрьская» икра может оказаться подделкой, сообщает агентство «Прайм».

«При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября. Икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как была предварительно заморожена», — говорит эксперт.

Лучше всего покупать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, изготовленную на Камчатке и Сахалине, где производится промышленное рыболовство.

Также следует обратить внимание на то, выбит ли номер на банке наружу, а не внутрь.

По словам эксперта Роскачества, подделкой может оказаться не заводская икра – ее могут смешать с более дешевым продуктом. Также возможно добавление опасных для здоровья консервантов. При покупке на развес нельзя иметь полную уверенность в том, что продукт безопасен.

«Неизвестно, в каком виде она доставлялась и сколько она лежала до того, как ее начали фасовать по пластиковой таре», — говорит Буслаева.

Рекомендуется покупать качественную икру либо в супермаркетах, либо в специализированных рыбных магазинах, так как там проверяют продукт на качество, свежесть и соответствие стандартам.

По словам экспертов, красная рыба и икра в России в преддверии Нового года подорожают. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что рыба может прибавить в цене 30%, то же касается икры. Это связано со скудным уловом на Дальнем Востоке, уверяют специалисты. Так, в 2020 году заготовили 18- тонн тихоокеанского лосося, а в 2018-м году его было 483 тонны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура вместе с Роспотребнадзором провела проверку ООО «Сестрорецкий рыбоперерабатывающий комбинат» и обнаружила некачественную икру.