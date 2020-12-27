Петербург снова показал самую высокую смертность от COVID в России

Петербург снова показал самую высокую смертность от COVID в России
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Коронавирус унес жизни еще 74 жителей Санкт-Петербурга. Обновленный показатель стал самым высоким в России за последние 24 часа.

Об этом стало известно воскресенье, 27 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, в Москве за указанный период от нового вируса скончались 73 человека. В целом по России зарегистрировали 552 летальных исхода от COVID-19 за сутки.

Напомним, за минувшие сутки в Северной столице на болезнь проверились 37 тыс. 890 горожан, выявили 3 761 случай инфицирования. Выздоровели с начала эпидемии при этом 136 тыс. 239 пациентов, а скончались – 7378.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация петербуржцев от COVID начнется к февралю.

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