Массовая вакцинация петербуржцев от COVID начнется к февралю

У ученых пока мало информации о том, как ведет себя коронавирус в зимние месяцы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

У ученых пока мало информации о том, как ведет себя коронавирус в зимние месяцы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции точно начнется к февралю-марту 2021 года. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Об этом стало известно в субботу, 26 декабря. По его словам, в настоящий момент прививку от COVID-19 уже сделали более 3 тыс. жителей. В город поступило 7 тыс. препаратов, они уже распределены в пункты вакцинации, сегодня поступит еще 5 тыс. доз

Как сообщил «Коммерсантъ», Эргашев также отметил, что в самое ближайшее время Минздрав разрешит вакцинацию для граждан 60 лет и старше. Их пока также будут прививать «Спутником V».

Напомним, препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID.