В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID
Британский штамм будет способствовать росту заболеваемости. Фото: pixabay

Британский штамм коронавируса в настоящий момент в России отсутствует. Соответствующее заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, официальных подтверждений того, что новый мутировавший штамм новой коронавирусной инфекции будет заразнее на 70%, чем нынешний, на настоящий момент нет.

Специалист отметил в эфире телеканала «Россия-24», что к настоящему моменту случаи заражения новым штаммом COVID-19 уже были выявлены в Японии, Франции и Испании.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 14 декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что раскрыто влияние нового штамма коронавируса на детей.

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