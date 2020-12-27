Раскрыто влияние нового штамма коронавируса на детей

Новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, чаще поражает детей. Об этом заявили ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По данным специалистов, коронавирусная инфекция более распространена среди школьников — у учеников с 7-го по 11-й классы оказался самый высокий уровень инфицирования среди всего населения.

Как сообщил портал Daily Mail, ученые объяснили, что предыдущему вирусу было сложнее связывать рецептор ACE2 и проникать в клетки, поэтому взрослые, у которых больше ACE2 в носу и горле, были более простой мишенью для вируса. Новый штамм COVID-19 легче проникает в детский организм.

Напомним, что новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Стало известно, что этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Предварительно, новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали главную опасность «британского» штамма COVID.