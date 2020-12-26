Ученые назвали главную опасность «британского» штамма COVID

Новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

По их данным, высокая заразность подразумевает, что штамм будет способствовать росту заболеваемости, увеличению нагрузки на системы здравоохранения и повышению уровня смертности.

Как сообщил портал MedicalXpress, специалисты подчеркнули, что пока нет никаких данных о том, что «британский» штамм COVID-19 более смертоносен или вызывает более тяжелое течение заболевания

Напомним, что новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Стало известно, что этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Предварительно, новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «британский» штамм коронавируса нашли в 8 странах Европы.