«Британский» штамм коронавируса нашли в 8 странах Европы

Новый, более заразный штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы. Об этом сообщил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал он в Twitter, призвав соблюдать масочный режим и дистанцирование.
Представитель ВОЗ отметил, что новый штамм коронавирусной инфекции, скорее всего, распространяется среди молодежи. По его словам, сейчас важно проявлять бдительность, пока ученые работают над изучением нового типа COVID-19.
Напомним, что новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Стало известно, что этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности.
Предварительно, новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.
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