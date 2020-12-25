«Британский» штамм коронавируса нашли в 8 странах Европы

Новый, более заразный штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы. Об этом сообщил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал он в Twitter, призвав соблюдать масочный режим и дистанцирование.

Представитель ВОЗ отметил, что новый штамм коронавирусной инфекции, скорее всего, распространяется среди молодежи. По его словам, сейчас важно проявлять бдительность, пока ученые работают над изучением нового типа COVID-19.

Напомним, что новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Стало известно, что этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности.

Предварительно, новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

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