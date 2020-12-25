Сбербанк назвал реальное число россиян с коронавирусом

По оценке "СберИндекса", по итогам 2020 года коронавирусной инфекцией переболеют 16,16 млн человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

По оценке "СберИндекса", по итогам 2020 года коронавирусной инфекцией переболеют 16,16 млн человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Реальное число заболевших коронавирусом россиян за время пандемии в пять-шесть раз превосходит показатели официальной статистики, следует из исследования «СберИндекса» по итогам уходящего года.

Специалисты Сбербанка на протяжении всей коронавирусной пандемии детально анализировали динамику распространения инфекции как по данным официальной статистики, так и по данным тестирования своих сотрудников.

Данные показали, что реальное число случаев заражения в пять-шесть раз выше официальных показателей. Эксперты объяснили, что это возможно за счет случаев коронавируса, которые протекали бессимптомно или в легкой форме.

По оценке «СберИндекса», по итогам 2020 года коронавирусной инфекцией переболеют 16,16 млн человек, что составляет около 11,3% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили более 29 тыс. случаев Covid-19 за сутки.