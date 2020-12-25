В России выявили более 29 тыс. случаев Covid-19 за сутки

Количество больных коронавирусной инфекцией в России увеличилось еще на 29 тыс. 18 человек. Суточный рекорд был поставлен накануне, – 29 тыс. 935 случаев.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 25 декабря, общее число инфицированных в России достигло 2 млн 992 тыс. 706 пациентов.

Отметим, что больше всего случаев за сутки зафиксировано в Москве, – 7 тыс. 315 человек подхватили инфекцию. Всего в столице России 772 тыс. 104 инфицированных.

Количество летальных исходов в стране за сутки возросло на 563. Накануне было зафиксировано 635 смертей. Всего в России от новой болезни скончались 53 тыс. 659 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инфекционист предупредил о возможном росте случаев коронавируса после новогодних праздников. Суточный прирост новых случаев коронавируса «точно» окажется на отметке в 30 тысяч, а «дальше будет зависеть от того, как люди проведут Новый год».