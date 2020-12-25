Инфекционист предупредил о возможном росте случаев коронавируса после новогодних праздников

По прогнозам инфекциониста Евгения Тимакова, суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тыс. уже через неделю после Нового года в случае, если люди в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора.

Он отметил, что суточный прирост новых случаев коронавируса «точно» окажется на отметке в 30 тысяч, а «дальше будет зависеть от того, как люди проведут Новый год».

Также инфекционист отметил нынешние показатели сохранятся, если «россияне отнесутся к ограничениям ответственно».

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 963 688 случаев заражения, выздоровело 2 370 857 пациентов, умерло 53 096 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.