Светящийся айсберг установили в центре Петербурга

На площади Труда в Петербурге установили уличную инсталляцию в виде Айсберга в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Проект ArtAntarctica создан командой «Музейная линия» центрального выставочного зала «Манеж», сообщили в пресс-службе площадки.

Инсталляция представляет собой светящийся айсберг, на стеклянных поверхностях которого проведут уникальный фестиваль видеомэппинга. Он будет посвящен открытию и исследованию Антарктиды, а также роли Петербурга в развитии мировой географии.

Выставка ArtAntarctica включает в себя исторический фильм об открытии и освоении Антарктиды, видеоперформансы современных художников из России и других стран, а также работы победителей Международного онлайн-конкурса детских рисунков на тему 200-летия открытия Антарктиды и самостоятельный мультимедийный образ айсберга-кристалла.

Видеоперфомансы покажут в определенном порядке вечером и ночью, чтобы избежать скопления большого количества зрителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выставка к 350-летию Петра I объединит пять ведущих городских музеев.