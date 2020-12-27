Светящийся айсберг установили в центре Петербурга

Светящийся айсберг установили в центре Петербурга
Выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды. Фото: pixabay

На площади Труда в Петербурге установили уличную инсталляцию в виде Айсберга в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Проект ArtAntarctica создан командой «Музейная линия» центрального выставочного зала «Манеж», сообщили в пресс-службе площадки.

Инсталляция представляет собой светящийся айсберг, на стеклянных поверхностях которого проведут уникальный фестиваль видеомэппинга. Он будет посвящен открытию и исследованию Антарктиды, а также роли Петербурга в развитии мировой географии.

Выставка ArtAntarctica включает в себя исторический фильм об открытии и освоении Антарктиды, видеоперформансы современных художников из России и других стран, а также работы победителей Международного онлайн-конкурса детских рисунков на тему 200-летия открытия Антарктиды и самостоятельный мультимедийный образ айсберга-кристалла.

Видеоперфомансы покажут в определенном порядке вечером и ночью, чтобы избежать скопления большого количества зрителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выставка к 350-летию Петра I объединит пять ведущих городских музеев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антарктида выставка новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне бросились скупать пустующие особняки в Англии
Любовь Соболь выпустили из изолятора временного содержания
Минздрав разрешил прививать вакциной «Спутник V» людей старше 60 лет
Онколог рассказал о смертельно опасных косметологических процедурах
Считавшаяся погибшей россиянка «воскресла» спустя 16 лет для ...
В Красносельском районе половине потребителей вернули свет
Светящийся айсберг установили в центре Петербурга
В Кремле заявили об «огромной ошибке» Зеленского