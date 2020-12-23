В Петербурге выставка к 350-летию Петра I объединит пять ведущих городских музеев

Министерство культуры РФ направило субъектам страны рекомендации, согласно которым 9 июня в регионах будет праздноваться "День Петра I". Фото: Википедия

Министерство культуры РФ направило субъектам страны рекомендации, согласно которым 9 июня в регионах будет праздноваться "День Петра I". Фото: Википедия

В Центральном выставочном зале «Манеж» планируют организовать межмузейную выставку, посвященную 350-летию со дня рождения императора Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году.

Участниками проекта станут Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф», а также Русский музей и Кунсткамера, передает словам замминстра культуры РФ Аллы Маниловой ТАСС в среду, 23 декабря. Мероприятие также отпразднуют торжественным открытием Дней Петра Великого в Александринском театре и военно-морским парадом.

Кроме того, в Северной столице в рамках празднования 350-летия первого российского императора состоится Международный петровский конгресс, а в Москве — Международная научная конференция под названием «Значение преобразование Петра в новой и новейшей истории России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже заработала крупная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Рафаэля.