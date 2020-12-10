В Эрмитаже открылась выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Рафаэля

В четверг, 10 декабря, в Государственном Эрмитаже состоялось торжественное открытие одного из самых масштабных выставочных проектов года — выставка «Линия Рафаэля. 1520-2020», приуроченная к 500-летию со дня смерти великого художника.

На экспозиции представлено более 300 предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства не только из фондов Эрмитажа, но и из двенадцати других собраний России и Западной Европы. Открыл выставку генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Он отметил, что этот проект «зовет к размышлению самого разного уровня».

В идейной основе выставки лежит сопоставление искусства Рафаэля и его современников и художников последующих пяти столетий. Главным экспонатом являются восемь монументальных фресок школы Рафаэля из эрмитажного собрания, которые представят публике впервые после пятилетней реставрации.

Посетить экспозицию можно по отдельным билетам, но она также включена в маршрут № 2 по Главному музейному комплексу. Выставка ждет посетителей до 28 марта 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитажу удалось избежать очередей 8 декабря, когда вход в музей в честь его Дня рождения был бесплатным для всех.