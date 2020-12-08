Эрмитаж не повторил опыта Кунсткамеры и избежал очередей в бесплатный день

Эрмитаж не повторил опыта Кунсткамеры и избежал очередей в бесплатный день
Эрмитаж. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Государственном Эрмитаже придумали, как не создать толпы в бесплатный день. Несмотря на то, что билеты расхватали заранее, очередей у входа в музей во вторник, 8 декабря, нет.

Эрмитаж пускает бесплатно 8 декабря. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

К входу в Эрмитаж утром 8 декабря пришел фотокорреспондент Gazeta.SPb. Толп, которых можно было ожидать, там не было. Администрация решила пропускать в бесплатный день посетителей только по электронным билетам. Таким образом, потоки удалось разделить по времени и по разным маршрутам. Для того, чтобы попасть в музей 8 декабря, нужно было заранее зарегистрироваться на сайте.

Попасть в Эрмитаж можно только по электронным билетам. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Каждый год 7 декабря Эрмитаж празднует День святой Екатерины, в честь которой при крещении была названа императрица Екатерина Великая, основательница и покровительница Эрмитажа. Бесплатный вход решили сделать на следующий день.

Эрмитаж предлагает посетителям два маршрута. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Вход в Эрмитаж. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В воскресенье, 6 декабря, Кунсткамера пускала посетителей бесплатно в честь своего дня рождения. В результате на входе собрались толпы желающих посетить музей.

Посетителей Эрмитажа разбили по потокам. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Впрочем, как писала Gazeta.Spb, музеи не стали для петербуржцев более привлекательными на фоне новостей о том, что в праздничные дни они работать не будут. Повышенный интерес горожан, похоже, вызывают только «бесплатные дни».

Посетители Эрмитажа. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Как отмечали в ГМП «Исаакиевский собор», в предпраздничные дни и каникулы музеи, как правило, принимают туристов. В этом году, однако, их не ждут.

Маршруты в Эрмитаже. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Эрмитаж. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
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Эрмитаж не повторил опыта Кунсткамеры и избежал очередей в бесплатный день