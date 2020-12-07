Ограничения не заставили петербуржцев броситься в музеи – толпы идут только в бесплатные дни

Петербуржцы не рванули в музеи после новостей о том, что праздничные дни работать они не будут. Повышенный интерес горожан, похоже, вызывают только «бесплатные дни». В каникулы и предпраздничные дни музеи обычно рассчитывали на туристов, но их в этом году не ждут.

В воскресенье, 6 декабря, очередь неожиданно выстроилась у Кунсткамеры на Васильевском острове. В честь своего дня рождения музей пускал посетителей бесплатно.

Отметим, что петербургские музеи, по распоряжению Смольного, как и театры, и выставки, не будут работать с 30 декабря по 10 января. Власти поясняли, что такое решение приняли для того, чтобы сделать город максимально непривлекательным для туристов в праздники и сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

Сами петербуржцы, похоже, на фоне этих новостей не бросились в музеи. Судя по всему, горожан привлекают только бесплатные дни.

Как рассказали Gazeta.SPb в ГМП «Исаакиевский собор», который управляет Исаакиевским собором, Спасом на Крови и Часовней-музеем на набережной канала Грибоедова, резкого роста интереса со стороны посетителей там не отмечают.

В ГМП «Исаакиевский собор» добавили, что в предпраздничные дни и каникулы раньше ждали туристов. В этом году город принимает не так много гостей, и ждать, что спрос на билеты в музеи вырастет, не приходится.

Как отметил в понедельник, 7 декабря, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в этом году музей принял всего 836 тысяч человек. При этом 34% посетителей попали в музей бесплатно. Он также уточнил, что Эрмитаж, как и все музеи мира, потерял 80% посетителей.

Отметим, что во вторник, 8 декабря, попасть в Эрмитаж можно будет бесплатно. Впрочем, глава музея уже сообщил, что свободных мест в бесплатный день уже не осталось.