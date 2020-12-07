В день бесплатного посещения Кунсткамеры выстроилась гигантская очередь

В честь дня рождения музея вход в Кунсткамеру стал бесплатным для посетителей на один день — 6 декабря.

Очередь из желающих посетить старейший музей России растянулась примерно на полкилометра. Правда, из-за ограничительных мер побывать там в выходной день смогли только 900 человек. К слову, в прошлом году гостей смогли принять почти в 3 раза больше.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», из-за сложной эпидемиологической ситуации вход ограничен, передвигаться можно только по одному маршруту. А экскурсии организуют строго по записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кунсткамеру расширят к 2023 году. На строительство современного многофункционального научно-хранительского центра для музея выделят почти 4,5 млрд рублей из бюджета страны.