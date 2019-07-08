Кунсткамеру расширят к 2023 году

На строительство современного многофункционального научно-хранительского центра для Кунсткамеры выделят почти 4,5 млрд рублей из бюджета страны.

Новые площади для Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) будут расширены в течение ближайших лет. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министр высказался, что создание данного центра необходимо для сохранения истории и научных открытий.

Новый центр планируется разместить на базе одного из недостроенных зданий Петербурга. 30 лет назад там хотели возвести комплекс Специальной астрофизической обсерватории Академии наук СССР. Строительство комплекса растянулось на годы, а в 1998 году ее приостановили. Продолжить возведение этого объекта не смогли, т. к. нужная документация оказалась утрачена.

Эксперты провели обследование незаконченного объекта для выявления степени износа конструкций. В итоге удалось получить разрешение н строительство, которое займет около четырех лет. Открытие запланировано на 2023 год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти строится медицинский центр мирового уровня.