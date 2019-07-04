В Ленобласти строится медицинский центр мирового уровня

Многопрофильный медицинский комплекс, который должны построить до конца 2021 года, ежегодно сможет принимать более 20 тысяч пациентов.

Современный комплекс построят в деревне Юкки Всеволожского района. Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» выступила инвестором. Компания планирует реализовать проект до конца 2021 года, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что создание крупнейшего в стране многопрофильного медицинского комплекса, аналогов которого нет даже в Европе, является значимым вкладом в систему здравоохранения.

В структуру комплекса войдет онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс, а также центр ядерной медицины. На основе медкомплекса реализуют три направления онкозаболеваний: хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия.

На текущий момент ведутся проектные работы, а под строительство уже оформлен земельный участок площадью более 30 гектаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти строится новый молочный комплекс.