В Ленобласти строится новый молочный комплекс

Борис Листов, Председатель Правления ОА «Россельхозбанк» посетил строительство молочного комплекса в Волосовском районе, куда его пригласил депутат Государственной Думы.

Комплекс строится на территории племенного завода «Рабитицы». Там будет обитать коровье стадо в количестве 2000 голов, сообщает издание «Онлайн47.ру».

Леонид Саплицкий, генеральный директор предприятия, провел по хозяйству экскурсию для гостей. Он продемонстрировал гостям объекты огромной стройки. Там строится будущий доильный зал на 72 места, здание бычника, двор для молодняка, навес для телят и прочие необходимые сооружения.

Леонид Саплицкий подчеркивает, что все молоко высокого качества и идет на детское питание.

Объем производства мяса бычков будущим комплексом достигнет 374 тонн в год. Также предприятие намерено в год продавать 216 голов животных.

Завершение строительства ожидается к ноябрю 2020 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что молоко «из будущего» появилось на прилавках в результате технической ошибки.