Молоко «из будущего» появилось на прилавках в результате технической ошибки

Фактически молоко было произведено в декабре 208 года, однако маркировка сообщает о другой дате изготовления – январь 2019 года.

На Гатчинском молокозаводе объяснили это нарушение ошибкой в настройках заводского принтера. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв потребовал Россельхознадзор разобраться в ситуации.

В ведомстве на запрос депутата ответили, что «молоко из будущего» появилось в результате технической ошибки. В конце декабря прошлого года сотрудник логистического центра сообщил о необычной партии молока с неправильной маркировкой. В Петербург было поставлено всего 250 паллет этой продукции.

Ошибку сразу заметили и продукцию перевели на склад на Лиговском проспекте. Россельхознадзор уверен, что молоку не дали качественное удостоверение и в торговые сети оно не попало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у предприятия “Утилизация бумаги” на Пискаревском не нашли лицензию на утилизацию.