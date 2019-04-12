У предприятия “Утилизация бумаги” на Пискаревском не нашли лицензию на утилизацию

Предприятию применили меры административного воздействия. Фото: http://78.rpn.gov.ru
Предприятию применили меры административного воздействия. Фото: http://78.rpn.gov.ru

Казалось бы, название предприятия обязует иметь такую. Однако после проверки Росприроднадзор по СЗФО выяснилось, что данное сообщество может заниматься только транспортировкой.

Проверка началась после обращения неравнодушных граждан. Сообщалось, что на территории предприятия ООО “Утилизация бумаги”, расположенном на Пискарёвском проспекте, 129, литера Е, размещается бытовой мусор, а также усматривается незаконная обработка отходов.

Проверка показал, что на территории размещены два складских помещения, арендованный пресс-шредер и транспортерная лента, на которых осуществляется кипование вторсырья. А территория и правда захламлена мусором.

Лицензию на транспортировку отходов компания имеет, но там нашли еще и оборудование, которое может использоваться для обработки отходов. Вот на такое оборудования у ООО “Утилизация бумаги” лицензии не нашлось.

Государственные инспекторы усматривают в действиях общества нарушение требований при обращении с отходами, а также лицензионных требований. Как сообщают сотрудники Росприроднадзор по СЗФО, к предприятию применили меры административного воздействия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Левашово самосвал пытался устроить несанкционированную свалку и в ней же застрял.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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