В Левашово самосвал пытался устроить несанкционированную свалку и в ней же застрял

Для своих незаконных целей водитель выбрал обочину по Горскому шоссе. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Для своих незаконных целей водитель выбрал обочину по Горскому шоссе. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

На место прибыли сотрудники ДПС. Водитель прямо возле дороги решил выгрузить строительные материалы.

А вот место происшествия покинуть уже не смогу — завяз в грязи. В этой ситуации народная мудрость “Не рой другому яму, сам в неё попадёшь” подойдет как никогда лучше.

Про инцидент и попытку устроить несанкционированную свалку сообщают в Telegram канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер” сегодня.

Для своих незаконных целей водитель выбрал обочину по Горскому шоссе.

“Самосвал среди белого дня вываливал мусор, но в итоге застрял”, — пишут очевидцы.

На место, видимо уже не только для помощи выйти из грязевого плена, прибыли сотрудники ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несанкционированная свалка под Колтушами загрязняет воду и почву.