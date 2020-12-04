Что можно и чего нельзя: какие ограничения действуют в Петербурге

В Петербурге в силу вступают очередные ограничения. При этом новые запреты будут вводиться в течение всего декабря. Подробнее – в инфографике Gazeta.SPb.

Уже с пятницы, 4 декабря, петербуржцы не смогут посетить океанариумы и аквапарки. В торговых центрах закрываются музеи, выставки и театры. Дети до 16 лет не смогут попасть на мероприятия, которые проводятся организациями исполнительских искусств.

Театры, концертные залы и кинотеатры не смогут теперь заполнять зал больше, чем на 25%, даже если билеты на мероприятия были проданы еще до 18 ноября.

Следующий этап ограничений – с 14 декабря по 15 января. Реализовать дополнительные общеобразовательные программы не смогут ни государственные, ни частные учреждения.

В три этапа введут новые ограничения для кафе и ресторанов. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января – новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Исключение делают для производственных столовых, доставки, самовывоза. Общепит продолжит работать на вокзалах, АЗС и аэропорту.

Все ограничения для фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах сохраняются.

С 30 по 10 января запретят проведение мероприятий численностью более 50 человек. Иное может быть предусмотрено только Роспотребнадзором. При этом с 4 декабря ужесточаются требования к любым мероприятиям численностью более 50 человек. Определять число посетителей будут исполнительные органы власти.

Для театров, музеев и других организаций дают рекомендацию – возвращать полную стоимость билетов людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. Они должны соблюдать самоизоляцию.

Отметим, что ранее вице-губернатор Евгений Елин заявил, что больше никаких ограничений вводить в Петербурге до Нового года не планируют. По его словам, власти хотят сделать «максимальную паузу» на две недели, чтобы укрепить «неустойчивое равновесие, плато», которое уже удалось получить.