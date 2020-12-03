Вице-губернатор Елин: ограничения должны предотвратить ухудшение ситуации по COVID-19

«Это уроки концерта Басты. Мы вынуждены снизить риски заражения при проведении крупных мероприятий или в местах, где возможно массовое скопление людей», - заявил Елин. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

«Это уроки концерта Басты. Мы вынуждены снизить риски заражения при проведении крупных мероприятий или в местах, где возможно массовое скопление людей», - заявил Елин. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин объяснил, какие цели преследуют строгие новогодние ограничения, введенные в городе с 4 декабря.

Во-первых, ограничительные меры должны избавить город от праздничного наплыва туристов. Кроме того, закрытие кафе и ресторанов в новогоднюю ночь должно побудить самих петербуржцев провести это время дома, в кругу семьи. Также исключение из праздничной программы публичных мероприятий призвано максимально снизить риски массового заражения COVID-19.

«Основная задача новых ограничений – не доводить до ситуации, когда придется еще что-то закрывать», — подчеркнул вице-губернатор. Он также добавил, что новые меры не должны стать губительными для экономики, поскольку приходятся на каникулы, когда компании и так повсеместно закрыты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению петербуржцев, катализатором введения строгих ограничений, лишивших горожан Нового года, стал концерт Басты в Ледовом дворце.