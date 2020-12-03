«Спасибо Басте за это»: петербуржцы нашли, кого обвинить в новых ограничениях

Петербуржцы обсуждают введение новых ограничительных мер на фоне скандальных концертов рэпера Басты в Ледовом, которые теперь проверяют на нарушения. В комментариях горожан всплыли строки одной из песен 2007-го года.

В Петербурге объявили о новых ограничениях. Уже с 4 декабря в Петербурге не будут работать океанариумы, аквапарки, будет приостановлена работа музеев, выставок и театров, которые находятся в зданиях торговых центров. С 30 декабря по 10 января будут закрыты театры, музеи, выставки, концерты и другие организации искусств, Ленинградский зоопарк.

С 30 декабря по 3 января не будут работать все заведения общепита, а в период с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января им придется закрываться в 19:00.

Ввод новых ограничений совпал со скандалом из-за концертов рэпера Басты, которые он дал в Ледовом 27 и 28 ноября. Все началось с жалоб пользователей социальных сетях, которые разглядели на видео с концерта нарушения. Далее последовали проверка Роспотребнадзора, заявление председателя правительства Михаила Мишустина, закрытие Ледового и некоторых других площадок, а также выговор главе городского комитета по культуре Константину Сухенко.

Теперь в социальных сетях обсуждают новые ограничения.

Комментируют ограничения горожане коротко – петербуржцы не смогли не вспомнить песню «Город дорог» группы Centr, которая была записана в 2007-м году при участии Басты.

Текст содержит строчку «Спасибо центру за это». Ее и переформулировали пользователи социальных сетей – одни с иронией, другие, кажется, — со злобой.

Отметим, что сам рэпер уже прокомментировал организацию своих концертов. По его словам, все ограничения и правила были соблюдены.