Председатель комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты в Ледовом

Главе комитета по культуре Северной столицы Константину Сухенко объявлен выговор после скандального концерта рэпера Басты в Ледовом дворце, куда пришли несколько тысяч человек.

В пресс-службе Смольного объясняют, что чиновник ненадлежащим образом скоординировал деятельность культурных организаций в том, что касается соблюдения мер безопасности, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, что нашумевшие концерты Василия Вакуленко (настоящее имя Басты) проходили в пятницу и субботу, 27 и 28 ноября. В социальных сетях после появились возмутительные фото и видео, на которых заметно, что зрители игнорируют санитарные требования — это стало причиной для проведения эпидрасследования, которое выявило грубые нарушения в организации и проведении публичного мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работу Ледового дворца приостановили до конца февраля. Материалы расследования переданы в суд.